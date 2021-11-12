Горняк22: Сильный гололед и осадки при +7 градусах ожидаются 12 ноября в Алтайском крае

Ноябрь. Снег Фото: Анна Меньшикова

Несмотря на то, что днем в Алтайском крае плюсовая температура, по ночам столбики термометров стабильно опускаются до минусовых значений

Днем 12 ноября в Алтайском крае ожидается теплая погода до +2…+7 градусов. В отдельных районах в этот день возможны осадки, а на дорогах по-прежнему сильная гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 м/с, с порывами до 16 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в пятницу около +2…+4 градусов. В конце дня синоптки прогнозируют осадки, возможны гололедные явления, а на дорогах – сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

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