Горняк22: Правда ли, что 12 ноября выйдет новый альбом Оксимирона, и чего боятся фанаты

"Кто убил Марка". Оксимирон Фото: Скриншот с видео

Стала известна дата выхода нового альбома Оксимирона. Согласно удаленному рекламному посту в паблике во «Вконтакте», релиз состоится 12 ноября

12 ноября 2021 года Оксимирон выпустит новый альбом «Смутное время», сообщает издание The Flow.

Дату релиза раньше времени раскрыл рекламный пост в одном из пабликов во «Вконтакте»:

«Альбом «Oxxxymiron — Смутное время» 12 ноября в аудио-сервисе «СберЗвук», — было сказано там.

Фанаты Оксимирона ждут 12 ноября и опасаются, что новый альбом рэпера выйдет только на одной стриминговой платформе.

The Flow пишет на то, что ровно шесть лет назад вышел популярный альбом Оксимирона «Горгород» (дата премьеры – 13 ноября 2015 года).

Газета.ru обращает внимание на то, что Оксимирон четыре года не выпускал сольных треков, за исключением участия в трибьюте Осипа Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда».

В начале ноября Оксимирон опубликовал 10-минутную песню-исповедь «Кто убил Марка». Это микс из исповеди, терапии и манифеста. Оксимирон рассказывает и показывает, о чем молчал десять лет. В начале клипа «Кто убил Марка» – реальные кадры: Оксимирон стоит на коленях, извиняется и получает пощечину.

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