Горняк22: Что известно о зеркальной дате 11.11 и в чем ее особенность

Зеркало. Девушка Фото: Pexels

Астрологи убеждены, что зеркальная дата 11.11 увеличивает силу слова в восемь раз, и поэтому это идеальный день для загадывания и исполнения желаний

Зеркальную дату 11 ноября считают энергетически сильным, удивительным днем. Согласно заветам нумерологов, в зеркальных датах единица дает силы довести все дела до логического завершения и выйти на новый уровень. А здесь их сразу четыре.

В зеркальную дату 11.11 важно держать себя в руках, не поддаваться эмоциям. Все решения должны быть взвешенными, обдуманными.

11.11 велика вероятность встретить свою любовь или получить предложение руки и сердца. В этот день нужно анализировать свою жизнь и искать ответы на самые сложные вопросы. Именно 11.11.21 многим людям удастся с легкостью обойти все подводные камни.

«Все будет складываться, как по волшебству», – прогнозируют астрологи и нумерологи.

Зеркальная дата 11.11 хорошо подходит для крупных покупок.

Рекомендуется помогать нуждающимся: милосердие 11.11 позволит притянуть к себе денежный поток.

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ТОЛК