Горняк22: В России предложили выплачивать новорожденным по 100 тысяч рублей

Младенец. Новорожденный. Ребенок Фото: pixabay.com

По словам общественного деятеля, маткапитал позитивно воздействует на демографическую ситуацию, но для достижения большего эффекта нужно расширять меры поддержки

Часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) можно переводить на счета несовершеннолетних, заявил директор института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин, сообщает RT.

«Мы предлагаем зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений 10% от налога на НДПИ, из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей», – рассказал он.

Общественный деятель отметил, что оставшиеся после выплат новорождённым средства можно будет распределять между несовершеннолетними до достижения ими 18 лет. Воспользоваться деньгами граждане смогут после совершеннолетия.

По словам Петунина, схожая практика поддержки населения уже существует в некоторых нефтедобывающих странах. При этом такая инициатива повысит уверенность родителей в обеспеченном будущем их детей.

Ранее Мишустин выделил деньги для малоимущих жителей «бедного» Алтайского края. Правительство России приняло проект о выделении около 750 млн рублей наиболее нуждающимся в поддержке регионам. Это мера поддержки позволит регионам осуществить выплаты по 7 тыс. соцконтрактов.

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