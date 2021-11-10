Горняк22: Почему нельзя работать 10 ноября: народные приметы на Параскеву Льняницу
Первый снег. Похолодание Фото: pexels.com
В этот день на Руси наши предки занимались осмотром и утеплением своих жилищ, а также устраивали льняные смотрины и молились святой Параскеве
10 ноября отмечается народно-христианский праздник «Параскева Льняница». По-другому его называют «Параскева Пятница», «Льняница», «Бабья заступница», «Трепальницы», «Льняные смотрины». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Народные традиции 10 ноября
В этот день проводили обряд «мокрида». Женщины приносили Параскеве в жертву различные ткани, нити, льняную кудель или овечью шерсть. Это делалось для того, чтобы святая помогла им в замужестве, деторождении и домашних делах.
10 ноября запрещалось работать, а особенно стирать белье и прясть нитки. Те, кто нарушал запреты, оставались наказанными покровительницей этого дня. Можно было только мять и трепать лен. Для этого даже специально устраивали льняные смотрины, чтобы похвастаться своим мастерством.
Образ Параскевы в этот день украшали травами и цветами, которые после считались целебными. В случае какой-либо болезни их прикладывали к больному месту.
Мужчины 10 ноября осматривали и утепляли избы, а домашний скот загоняли в зимние стойла.Овцы. Стадо. Скот. Домашние животные Фото: Фото: pixabay.com
Народные приметы 10 ноября
- Если выпал снег, а вишня еще не все листья сбросила, то он быстро растает.
- Получившийся после вытрепки первый лен необходимо освятить в церкви.
- В пятницу нельзя прясть, а шить можно.
- Кто в пятницу много смеется, тот в старости много будет плакать.
- Около луны круг – к буре.
- Быстрая оттепель – к долгому морозу.
- Ослабление ветра после непогоды, прекращение осадков, уменьшение облачности и ночное похолодание – к холодной малооблачной погоде на следующий день.
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