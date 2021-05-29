Горняк22: В поселке Затон ввели режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды

Затон Фото: "Толк"

В микрорайоне разворачиваю оперативную группу, вводят круглосуточное дежурство, чтобы оперативно известить людей об эвакуации

28 мая в барнаульском поселке Затон ввели режим повышенной готовности. В реке Обь уровень воды поднялся до 556 при критической отметке в 560 см, сообщает пресс-центра администрации город.

В свяжи с этим власти готовятся к ЧС. Чтобы оперативно предупредить население об эвакуации в микрорайоне работает три системы оповещения, также организован подворовой обход и обзвон жителей.

Сейчас в поселке проживает 2287 человек. Для них организовали места сбора для эвакуации – это ул.Озерная, 63а, ул.Водников, 10, 11. Также определены четыре пункта для возможного временного размещения людей.

На особом контроле находятся маломобильные категории населения – тяжелобольные, инвалиды, беременные и дети до года. Планируется их заранее эвакуировать и разместить либо у родственников, либо в ПВР. Администрация заключила контракт по поставке питания эвакуированным, а также подготовлен необходимый транспорт. Для перевозка населения задействуют теплоходы и баржу.

Сейчас в Затоне частично подтоплено 50 приусадебных участков, четыре участка дороги. При уровне 580 см МЧС планирует установить водоналивную дамбу на улице Лоцманской. В Затоне дежурит спасательное подразделение, введено круглосуточное дежурство оперативной группы.

На въезде в микрорайон буде дежурить экипажи ГИБДД чтобы ограничить движение транспорта.

Ранее сообщалось, что в Затоне дежурят теплоходы для экстренной эвакуации в случае ЧС.

ТОЛК