Горняк22: УФСИН опровергло сообщение о прибытии Ефремова в Москву для дачи показаний

Михаил Ефремов Фото: кадр из youtube.com

Ранее в Сети появилась информация, что актера перевели под домашний арест в Москву и даже видели, как он выходил на улицу

Актер Михаил Ефремов находится в исправительной колонии в Белгородской области и никуда не был этапирован, заявили в пресс-служба регионального УФСИН. Об этом сообщает ТАСС.

26 мая появилась информация, что актёра этапировали в Москву для дачи показаний по уголовному делу о наркотиках, якобы Ефремов начал сотрудничать со следствием и пообещал сдать своих наркодилеров. После этого он попал под программу о защите свидетелей и его якобы перевели под домашний арест в Москву, надев на него браслет, который отслеживает передвижение.

При этом, утверждается, что следствие может растянуться на долгое время и Ефремов будет находиться под домашним арестом весь свой срок, сообщает «КП».

Напомним, что 8 июня 2020 года пьяный актёр на джипе вылетел на встречку и протаранил фургон интернет-магазина, водитель которого умер в больнице. Суд приговорил Ефремова к 7,5 года колонии общего режима.

Ранее «Толк» сообщал, что Ефремов рассчитывает на смягчение приговора за смертельное ДТП. Артист отметил, что его адвокаты для этого намерены подать кассационную жалобу на решение суда.

ТОЛК