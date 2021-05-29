Горняк22: Легковушка сбила бабушку на Змеиногорском тракте

Фото: Инцидент Барнаул

В каком состоянии увезли женщину с места ДТП, не уточняется. Ее госпитализировали с травмами в городскую больницу №1

Днем 28 мая в Барнауле на Змеиногорском тракте, не доезжая до поселка Бельмесево, водитель автомобиля Lada Vesta сбил 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает «Инцидент Барнаул».

В результате ДТП пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в горбольницу № 1.

Ранее сообщалось, что 28 мая в Барнауле на пешеходном переходе сбили девушку.

ТОЛК