Горняк22: Неймар лишился контракта с Nike из-за обвинений в домогательствах

Неймар Фото: instagram.com/neymarjr

В августе 2020 года Nike расторгла восьмилетний контракт с футболистом. По последней информации это связано с начавшимся внутренним расследованием в отношении спортсмена

Nike прервала контракт с бразильским футболистом Неймаром после обвинений в домогательствах сотрудницы компании, сообщает «РИА Новости».

Стало известно, что в 2016 году сотрудница Nike рассказала друзьям и коллегам, что футболист принуждал её к сексу в номере отеля в Нью-Йорке, где она помогала ему с координацией мероприятий.

В 2018 году девушка подала жалобу в компанию, где наняли адвокатов для внутреннего расследования, которое началось в 2019 году. В это же время компания перестала задействовать спортсмена в сфере маркетинга, а в 2020 году после отказа сотрудничать с юристами, разорвала все отношения.

При этом юрисконсульт Nike Хилари Крейн отметила, что фактов, которые бы позволили говорить по существу данного дела, выявлено не было. Представители Неймара заявили, что футболист и компания разошлись по коммерческим причинам. Сам футболист все обвинения отрицает.

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