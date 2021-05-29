Горняк22: Двое жителей алтайского села до смерти забили собутыльника шилом и костылем

Преступник. Тюрьма Фото: pixabay.com

Оба участника расправы получили больше сроки, несмотря на то, что один из них полностью признал свою вину в преступлении

Двое 36-летних жителя Солтонского района получили сроки за убийство знакомого, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

Как стало известно, в июле 2020 года трое мужчин распивали алкоголь в одном из сел района. Во время застолья хозяин дома после словесной перепалки стал избивать одного из гостей. Еще один собутыльник присоединился к нему и тоже стал избивать мужчину, используя в том числе костыль.

После этого нападавшие бросили гостя в погреб и закрыли его там. Через некоторое время они его вытащили обратно и продолжили расправу, используя при этом металлический прут и шило.

Убедившись, что 68-летний потерпевший не подает признаков жизни, мужчины скрылись с мест.

Также в этот же день один из участников расправы украл продукты и телевизор из дома своей родственницы, причинив ей ущерб на сумму 18 тысяч рублей.

Один из мужчин в ходе следствия признал свою вину, однако его приятель сначала дал признательные показания, а затем отказался от них.

В итоге, суд приговорил одного к 17 годам колонии строгого режима, другого – к 16 годам.

Ранее сообщалось, что житель алтайского села зарезал сожительницу и спрятал ее тело в погреб.

ТОЛК