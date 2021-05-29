Горняк22: «Я ей мог дать только понимание»: Красовицкий рассказал о разрыве с МакSим

Александр Красовицкий Фото: кадр из youtube.com

После расставания с музыкантом певица МакSим начала встречаться с владельцем ювелирной сети Антоном Петровым, от которого родила вторую дочь

48-летний вокалист «Animal ДжаZ» рассказал в интервью Юрию Дудю, что тяжело переживал разрыв с певицей МакSим (Мариной Абросимовой).

«Очередная потеря ориентиров, которую я только сейчас восстановил. Верить ли людям, если тебя предает человек, на которого ты поставил все в личной жизни. Человек-то меня не предавал, просто разлюбил и полюбил другого», – поделился он.

Музыкант признался, что девушка была с ним честна и сразу рассказала о новых чувствах, но разрыв всё равно нанёс сильный удар по чувству собственной важности.

«Она хотела, чтобы мужчина был сильнее ее во многих смыслах, в том числе и богаче. Я ей мог дать только понимание. У нас было офигенное взаимовлияние, как будто образуется сфера вокруг вас, а остальной мир не важен», – рассказал музыкант.

По словам артиста, после расставания он начал много пить, но продолжал выступать со своей группой.

Александр Красовицкий и Марина Абросимова начали встречаться после работы над совместным клипом. Музыкант признавался, что один из альбомов группы Animal ДжаZ был полностью посвящен бывшей возлюбленной.

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