Горняк22: Умер заслуженный артист РСФСР актёр Геннадий Стасенко

Геннадий Стасенко Фото: vk.com/kurskdramaru

На сцене он играл в постановках «Самая счастливая», «Женитьба», «Святой и грешный», «Таблетку под язык», «Модели сезона»

23 мая скончался заслуженный артист РСФСР Геннадий Стасенко. Об этом сообщил Курский драматический театр имени Пушкина на странице в «ВКонтакте».

«За годы работы Геннадий Семенович занял одно из ведущих мест в труппе театра. На курской сцене им сыграно более 90 ролей в спектаклях по пьесам русских и зарубежных драматургов», – написали в сообщении.

Актёру был 81 год. Причины смерти не уточняются.

Геннадий Стасенко родился 6 февраля 1940 года в Тайшете Иркутской области. За свою карьеру он сыграл более 90 ролей в спектаклях по пьесам русских и зарубежных драматургов.

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