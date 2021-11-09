Горняк22: В барнаульских школах за каждым классом закрепили отдельные кабинеты
Класс в школе Фото: комитет образования Барнаула
Ранее некоторые родители школьников выразили сомнения в целесообразности очного учебного процесса в школах в разгар пандемии коронавируса
С 8 ноября во всех школах Барнаула учебный процесс продолжился после недельных каникул в очном режиме. При этом он организован в соответствии с требованиями санитарных норм и правил по профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
«За каждым классом закреплён отдельный кабинет для занятий, составлен график питания обучающихся в столовой, разработано расписание звонков, маршруты для каждого класса по схеме «вход – урок – перемена – питание – урок – выход», – говорится в сообщении.
Какие меры безопасности есть в школах
- антисептики на входах в школу, столовую, санузлы;
- санобработка и проветривание помещений по графику, утвержденном в каждой школе;
- обеззараживание воздуха рециркуляторами и бактерицидными лампами;
- дезинфекция предметов общего пользования;
- термометрия.