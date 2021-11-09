Горняк22: В Барнауле 19-летний рецидивист ограбил пожилую женщину

Полиция Фото: pixabay.com

Молодой человек похитил у пожилой женщин сумку, в которой находились телефон, различные карты и 4 тысячи рублей. Пенсионерка обратилась в полицию

В Барнауле ранее судимый 19-летний молодой человек похитил у 72-летней пенсионерки сумку с деньгами и телефоном, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным следствия, потерпевшая вечером провожала свою внучку. Когда женщина возвращалась домой на неё напал неизвестный. Мужчина подбежал к ней, выхватил сумку и скрылся. Пенсионерка кричала ему в след и пыталась самостоятельно догнать злоумышленника.

Через некоторое время сотрудники уголовного розыска разыскали ранее судимого за кражу жителя села Бобровка. Мужчина признал вину и рассказал, что сумку с телефоном выбросил, а деньги успел потратить. Против него возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж).

Ранее мошенник развел на деньги владельца сгоревшего кафе в Сростках. После пожара мужчине позвонил человек, который представился сотрудником МЧС из Республики Алтай. За небольшую сумму он пообещал посодействовать в экспертной оценке пожара. В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

ТОЛК