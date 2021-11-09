Горняк22: Кто такой Нестор Летописец и существовал ли он на самом деле

Церковь. Храм. Православие Фото: pixabay.com

9 ноября православная церковь чтит память преподобного Нестора Летописца. Главным подвигом его жизни было составление «Повести временных лет»

Кто такой Нестор Летописец

Преподобный Нестор родился, предположительно, в 1056 году в Киеве. Его происхождение и мирское имя никому не известны. Однако все, что сейчас история знает о Древней Руси, – это заслуга именно Нестора. Об этом сообщает портал pravoslavie.ru.

В возрасте 17 лет молодой человек стал послушником Киево-Печерского монастыря у преподобного Феодосия. Спустя несколько лет принял постриг и прослужил летописцем в этом монастыре 60 лет.

Что написал Нестор Летописец

Первой работой Нестора Летописца стало «Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба». В ней преподобный рассуждает о том, что христианская вера на Руси распространяется слишком медленно.

Церковь. Озеро. Картина Фото: Agnes Avagyan с сайта Pixabay

Следующей его работой стало «Житие преподобного Феодосия Печерского». Современные исследователи называют этот труд настоящим литературным шедевром.

Но главной работой Нестора Летописца считается составление «Повести временных лет». Для того чтобы написать историю Руси, он переработал большое количество летописных сказаний, сводов, монастырских записей и исторических сборников.

Существовал ли Нестор Летописец на самом деле

Современные историки небезосновательно сомневаются в авторстве преподобного Нестора. Например, события «Жития Феодосия Печерского» во многом перекликаются с событиями «Повести временных лет». В обоих трудах речь идет об основателе Киево-Печерской лавры. Об этом пишет портал «Фома».

В первом труде Нестор рассказывает о том, что пришел в монастырь вскоре после смерти святого Феодосия, в во втором, что был знаком с ним лично.

Это и еще несколько других расхождений натолкнуло историков на версию о том, что в одно и то же время в монастыре жили и писали два монаха по имени Нестор.

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