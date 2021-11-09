Горняк22: «Это всё»: в Яровом снова вышел из строя котёл ТЭЦ

ТЭЦ Фото: Анна Меньшикова

Всего около суток проработала ТЭЦ города на полную мощность и из строя снова вышел основной котел. Специалисты продолжают устранять неполадки

Вечером 8 ноября в городе Яровое снова вышел из строя котел №10. Сейчас местная ТЭЦ вновь работает на одном летнем котле №7. Об этом сообщают «Яровские вести» в своем Instagram-аккаунте.

Как оказалось, причиной остановки котла №10 стал образовавшийся свищ. В понедельник около 20 часов он был отключен. В 22 часа в работу ввели котел №7. Ремонт котлов №9 и 10 продолжаются.

«Все… 10 котел можно списать, вы же понимаете, что это все? Он не подлежит дальнейшей эксплуатации. Он умер. Мне страшно за нашу зиму»; «В квартире холодно, батареи горячеватые, а толку нет. Потому что дома разморозили, когда это теперь нагреется?» «Хорошо, хоть на улице не сильно холодно, а днём плюсовая температура, даже погода нас пожалела», – пишут комментаторы под постом.

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