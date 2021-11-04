Горняк22: Жителя Рубцовска судят за смерть мужчины во время демонтажных работ
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Следователи отметили, что обвиняемый начал работу не убедившись в соблюдении требований безопасности в креплении груза и отсутствии лиц в зоне работы крана
В Рубцовске 61-летний местный житель предстанет перед судом за нарушение техники безопасности при ведении демонтажных работ, повлекших смерть мужчины, сообщает пресс-служба регионального следкома.
По данным следствия, обвиняемый оказывал услуги населению с помощью своей спецтехники. В начале июля он демонтировал металлические ворота на автомобильном кране. В ходе работы металлическая створка соскочила с петель и придавила стропальщика.
Мужчина скончался в больнице от полученных травм. Случившееся стало следствием нарушения машинистом крана правил безопасности при проведении демонтажных работ.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после смерти маляра барнаульского завода. 20 августа мужчину нашли мертвым у себя дома. По словам судмедэксперта, причиной смерти стало токсическое действие неуточненного вещества. По словам родственников потерпевшего, отравление могло произойти на работе в малярном цехе во время взаимодействия с краской.