Горняк22: Семь человек погибли при крушении самолета Ан-12 под Иркутском

Ан-12 Фото: avia-mir.com

На месте авиакатастрофы найдены останки пяти человек, без экспертизы опознать их невозможно. Власти проведут расследование ЧП

Грузовой самолет Ан-12, принадлежащий белорусской авиакомпании «Гродно», потерпел крушение в районе поселка Пивовариха в Иркутской области, сообщает Интерфакс. На борту авиалайнера находили семь человек – все они погибли.

Предварительно известно, что после падения самолет загорелся, и люди сгорели в огне. Пока на месте нашли лишь останки пяти человек, поиски еще двух продолжаются.

Воздушное судно пропало с радаров в 7 км от Иркутска. Самолет выполнял маршрут Якутск – Иркутск. Авиавласти Белоруссии заявили, что проведут расследование ЧП.

«Авиакомпания Гродно» занимается грузовыми перевозками. В ее арсенале имеется один самолет Ан-30, один самолет Ан-32, три самолета Ан-12 и 11 самолетов Ан-2.

Ранее сообщалось, что самолет Москва – Барнаул совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде.

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