Горняк22: Важно сплотиться: Томенко поздравил жителей Алтая с Днем народного единства

Виктор Томенко Фото: Виталий Барабаш

По мнению губернатора, преодолеть любые трудности можно только, если объединить усилия и поддерживать друг друга в сложные времена

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с праздником Днем народного единства, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Он напомнил, что во времена Смуты люди смогли объединиться против общего врача. Под предводительством Минина и Пожарского они освободили страну от интервентов.

«Это событие стало ярким примером патриотизма и верного служения Отчизне. Вне зависимости от сословной принадлежности, вероисповедания и национальности наши предки сплотились и действовали в интересах страны ради сохранения ее целостности и самостоятельности», – говорится в сообщении.

Глава региона подчеркнул, что этот «праздник напоминает о непреходящей ценности патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу близких и Родины». Томенко добавил, что этот пример говорит о том, что преодолеть трудности можно только объединив усилия.

В заключение руководитель отметил, что Алтайский край является частью одной большой семьи – России.

ТОЛК