Горняк22: Песков рассказал о продлении нерабочих дней в России

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Регионы РФ вправе самостоятельно продлять нерабочие дни в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи о продлении нерабочих дней в стране после 7 ноября. Он подчеркнул, что речи об этом пока не идет, и нужно ориентироваться только на официальную информацию, пишет ТАСС.

При этом Песков подчеркнул, что власти регионов вправе самостоятельно принять решения о продлении ограничительных мер против распространения коронавируса в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ранее стало известно, что губернатор Новгородской области Андрей Никитин объявил о продлении нерабочих дней с 8 ноября. Глава региона обосновал это тем, что ситуация по коронавирусу «сложная», а «переломного результата» пока не наблюдается. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в области за последние сутки зафиксировали +282 новых случая заражения (для сравнения: в Алтайском крае за сутки +474).

Нерабочие дни в РФ объявлены с 30 октября по 7 ноября включительно.

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