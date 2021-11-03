Горняк22: Никогда не было, и вот опять: Алтай «засветился» скандальным сокращением медиков

Больница, операция Фото: Анна Меньшикова

Скандал с врачами, когда опытным специалистам предложили поменять занимаемую должность и «примерить» немедицинские профессии, происходит в регионе не впервые

В Алтайском крае повторилась скандальная ситуация годичной давности, когда опытные врачи дефицитных профессий попадают под сокращение. В конце октября 2021 года появилась информация, что в краевом онкологическом диспансере собираются сократить высококлассных хирургов. Медики открыто заявили, что им предложили выбрать новую профессию «начиная от уборщицы».

Что произошло?

В краевом онкодиспансере намерены реорганизовать отделения торакальной хирургии до конца 2021 года – вместо двух останется одно. Это неизбежно приведет к сокращению медиков – в новом подразделении онкологического центра не хватит места для всех хирургов.

«Попрощаться» решили с четырьмя высококлассными специалистами. Врачи в разговоре с изданием заявили, что пострадают не только они – пациенты с тяжелыми формами рака могут лишиться высококвалифицированной помощи, поскольку медики, с которыми решили расстаться, единственные в крае, кто владеет специфическими для лечения онкологии навыками.

«В отделении, которое оставляют, только двое врачей могут такие же операции делать, и то не все», – цитирует завотделения торакальной хирургии медучреждения Александра Агеева издание Regnum.

Он заявил, что оставили менее квалифицированных хирургов, а ему и коллегам, кто попал под сокращение, в Алтайском крае работы не нашлось.

Кроме того Агеев – врач с 30-летним стажем – в разговоре с журналистом заявил, что они готовились к «болезненной процедуре реорганизации», а главный врач медучреждения Игорь Вихлянов не советовался с подчиненными, хотя те могли бы предложить альтернативные варианты распределения потока пациентов.

Александр Агеев, хирург, заведующий торакальным отделением АКОД Фото: akod22.ru

Например, Агеев предлагал перестроить второе отделение по профилю гастроэнтерологии, а его подразделение оставить за торакальной хирургией, также звучало предложение создать для хирургов систему чередования. Но эти варианты не устроили руководство больницы.

По словам собеседника, им предложили список вакансий, не связанных с хирургией, среди которых оказалась и должность уборщиков.

Позиция онкоцентра

В медучреждении заявили, что необходимость слияния двух отделений в одно вызвано соответствующим приказом Минздрава России. По мнению руководства диспансера, данная реорганизация усовершенствует работу онкологической службы, а пациентам смогут оказывать «своевременную и качественную хирургическую помощь». Об этом говорится в официальном ответе медучреждения, опубликованном после того, как врачи онкоцентра рассказали о сокращениях.

Главврач медучреждения Игорь Вихлянов заявил, что «процедура оказания помощи станет еще более понятной и прозрачной».

29 октября, 12:30

Алтайский краевой онкологический диспансер перестроит работу в 2022 году

Согласно приказу федерального минздрава в медучреждении останется одно торакальное хирургическое отделение. На местном уровне уверены, что изменения пойдут пациентам только во благо

Сегодня в краевом онкоцентре работает два отделения равной мощности в общей сложности на 90 коек. Там проводят плановые операции пациентам с онкологией грудной клетки (бронхи, легкие, желудок, пищевод).

По заявлению руководства центра, торакальное отделение №1 уже несколько лет выполняло задачу по оказанию хирургической помощи не в полном объеме, а в основном по профилю химиотерапевтического отделения.

В ответе приводится статистика:

за девять месяцев 2019 в отделении №1, где работают семь хирургов, провели 309 операций,

за девять месяцев 2020-го – 272 операции,

в текущем году на 1 октября проведено 293 операции.

В торакальном отделении №2 за эти же отрезки времени выполнено куда больше операций:

в 2019-м году – 537,

в 2020-м – 502,

в 2021 – 467 операций.

Вихлянов в ответе заявил, что такое положение дел неоднократно критиковали со стороны профильных федеральных комиссий, в частности из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва), кто курирует работу краевого онкологического диспансера.

По словам главврача, уже к 1 января 2022 должно остаться одно хирургическое отделение торакального профиля на 50 коек (к уже имеющимся добавят пять), чего будет «вполне достаточно, чтобы оказывать необходимую помощь всем нуждающимся».

В медучреждении заверили, что слияние отделений и сокращение штата персонала проходит в полном соответствии с трудовым законодательством.

Почему пришлось вмешаться губернатору

Резонанс из-за сокращения медиков, которых в регионе и так не хватает, привлек внимание властей. Первые публикации в СМИ вышли 28 октября. В середине дня 29 октября губернатор края Виктор Томенко распорядился приостановить оптимизацию. Глава региона поручил министру здравоохранения Алтая Дмитрию Попову предоставить всю информацию, касающуюся ситуации.

Уже 1 ноября, после прошедшего совещания о судьбе медиков, стало известно, что Александру Агееву предложили возглавить отделение телемедицины с сохранением его уровня зарплаты и возможности делать операции в торакальном отделении на условиях совмещения.

Агеев взял паузу для ответа, что рассмотреть предложение. Еще одному подпадающему под сокращение хирургу с 30-летним стажем Алексею Максименко, кандидату медицинских наук, автору нескольких патентов и обладателю звания «Лучший хирург Алтайского края» также предложили несколько врачебных должностей на выбор.

Не первый громкий скандал

Случай с Агеевым – не первый на Алтае, когда врачи публично заявляли о сокращении с возможностью перевестись на унизительные, по их мнению, должности.

В конце мая 2020-го заведующий отделением травматологии и ортопедии Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства в Барнауле профессор Арсен Осипов записал видеообращение, где заявил о сокращении и предложением устроиться на вакансию санитаров и уборщиков.

05 июня, 17:51

Глава алтайского минздрава объяснил, зачем объединили детские травматологии

Ранее главный врач-ортопед Алтайского края и завотделением центра охраны материнства и детства Арсен Осипов рассказал, что его должность сокращают и предлагают работу дворника

Обращение врача опубликовали многие краевые и федеральные СМИ. Только после резонанса на скандал отреагировали местные власти. Минздрав края на своей странице в Instagram опубликовал видеообращение главного врача Центра Константина Смирнова. Руководитель медучреждения заявил, что информация о сокращении и предложенных врачам ставках уборщиков не соответствует действительности.

Глава алтайского здравоохранения Дмитрий Попов тогда заявил, что информация о сокращении врачей-травматологов – это недоразумение, и предложил не искать «подводные камни», а сосредоточиться на работе. Также Попов тогда объяснил конфликт между медиками и руководством больницы тем, что они не смогли «найти общий язык».

После реакции со стороны властей Арсен Осипов записал новое видеообращение. В нем он «расписался» в юридической безграмотности, заявил, что остается на своей должности и извинился перед главным врачом.

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