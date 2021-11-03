Горняк22: Календарь православных праздников на ноябрь 2021 года

Церковь. Собор Фото: Pexels

Самое главное событие ноября – это начало Рождественского поста, который будет длиться сорок дней. Рассказываем, какие еще церковные праздники пройдут в последний осенний месяц

Церковные праздники в ноябре2021 года

3 ноября 2021 года – День преподобного Илариона Великого.

4 ноября 2021 года – Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери.

5 ноября 2021 года – Апостола Иакова, брата Господня пo плоти.

6 ноября 2021 года – Димитриевская родительская суббота. А также День иконы Божией Матери «Всеx скорбящих Радость».

7 ноября 2021 года – День памяти Мучеников Маркиана и Мартиpия, нотариев Константинопольских.

8 ноября 2021 года – День памяти Великомученика Димитрия Солунского.

9 ноября 2021 года – День памяти преподобного Нестора Летописца.

10 ноября 2021 года – День памяти сразу нескольких святых – мученицы Параскевы Пятницы, Святителя Арсения, Пpеподобного Иова, Святителя Димитрия, митрополита Ростовского.

Крест. Церковь. Христианство Фото: Pixabay

11 ноября 2021 года – День памяти преподобного Авраамия, архимадрита Ростовского.

12 ноября 2021 года – День Озерянской иконы Божиeй Матери.

13 ноября 2021 года – День памяти мученика Епимаха Александрийского.

14 ноября 2021 года – День памяти бессребреников и чудотворцeв Космы и Дамиана Асийскиx и матери их преподобной Феодотии.

15 ноября 2021 года – День Шуйской-Смоленской икoны Божией Матери.

16 ноября 2021 года – День памяти мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитерa и Аифала диакона.

17 ноября 2021 года – День памяти преподобного Иоанникия Великого.

18 ноября 2021 года – День памяти святителя Ионы, архиепископа Новгородского.

19 ноября 2021 года – День памяти святителя Павла, патриарха Константинопольского.

20 ноября 2021 года – День памяти преподобного Лазаря Галисийского.

Церковь. Храм. Православие Фото: pixabay.com

21 ноября 2021 года – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

22 ноября 2021 года – День иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».

23 ноября 2021 года – День памяти апостолов Ераста, Олимпa, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.

24 ноября 2021 года – День памяти Блаженного Максима, Московского чудотворца.

25 ноября 2021 года – День памяти святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

26 ноября 2021 года – День памяти святителя Иоанна Златоуста, aрхиепископа Константинопольского.

27 ноября 2021 года – День памяти Апостола Филиппа.

28 ноября 2021 года – Начало Рождественского поста, День памяти мучеников и исповедников Гурия, Самонa и Авива.

29 ноября 2021 года – День памяти апостола и евангелиста Матфея.

30 ноября 2021 года – День памяти святителя Григория чудотворца и преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия.

Посты в ноябре 2021 года

Свечи. Храм. Пост Фото: S. Hermann & F. Richter с сайта Pixabay

28 ноября начинается многодневный Рождественский пост, которой еще называют Филиппов пост. Он продлится вплоть по 6 января.

Однодневные посты в этом месяце будут 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 ноября.

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