Горняк22: Что сулит несчастье 3 ноября: народные приметы на Илларионов день
Человек. Дорога Фото: pexels.com
В этот день на Руси наши предки боролись с нечистой силой, ставили кресты у дороги, чтобы защитить себя, а также наблюдали за погодой
3 ноября отмечается народно-христианский праздник «Иларионов день». По-другому его называют «Первая пороша», «Илларион» и «Илларион Великий». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Народные традиции 3 ноября
3 ноября обычно начинала сыпать пороша. Из-за этого дорога становилась непроходимой, и поездки откладывали на другую дату.
Наши предки считали, что перекрестки связаны с нечистой силой. В этих местах часто хоронили людей, которые погибали в дороге. Существует поверье, что на перекрестках появляются души умерших не своей смертью, поэтому для их успокоения рассыпали зерно.
Сборы в этот день в дорогу сулили несчастье.
На месте автокатастроф на Иллариона ставили кресты. Это делалось, чтобы уберечь себя от действия злых духов.Дорога. Перекресток. Тропа. Лес Фото: pexels.com
Народные приметы 3 ноября
- Если стоит ясная погода и небо чистое, то температура будет падать.
- Дым вверх идет – погода будет ясной и солнечной.
- Если снег выпал и не растаял на деревьях, значит, не растает и на земле.
- Если вечером тихо и ясно, то следующий день будет хорошим.
- Алый закат, а затем еще и ясное звездное небо – следует ждать мороза и ясной погоды.
- Подул юго-восточный ветер – к потеплению и осадкам.
- Медведь залегает в берлогу на высоком месте – к половодью на следующий год.
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