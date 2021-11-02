Горняк22: 33 тысячи жителей Алтайского края заболели ОРВИ за неделю

ОРВИ Фото: pixabay.com

Недельный порог заболеваемости ОРВИ на сегодняшний день превышен среди взрослого населения и детей в возрасте от 7 до 14 лет

32,9 тысячи случаев ОРВИ зарегистрировано за неделю в Алтайском крае. Случаев заболевания гриппом на территории региона нет, сообщает Роспотребнадзор края.

По данным ведомства, в регионе сейчас регистрируют риновирусы, риносинцитиальные вирусы и парагрипп.

На конец октября из-за ОРВИ в Алтайском крае полностью закрыто шесть школ и один детский сад, частично закрыты 250 классов в 99 школах и 186 групп в 111 детсадах. Однако с 30 октября все образовательные заведения находятся на каникулах.

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