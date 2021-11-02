Горняк22: Когда ухаживать за комнатными растениями по лунному календарю в ноябре 2021 года

Комнатные цветы. Растения Фото: Pexels

Лунный календарь ухода за комнатными растениями позволяет обеспечить им оптимальный уход и не навредить любимым «питомцам» в горшочках

Лунный календарь на ноябрь 2021 года

01 ноября, 11:48

Сильнейшие магнитные бури накроют Землю в ноябре 2021 года

В последний осенний месяц ожидается сразу несколько сильнейших магнитных бурь, которые будут иметь повышенный уровень влияния на здоровье и самочувствие людей

1 ноября – убывающая луна в Деве: подходит для рыхления почвы и удобрения цветущих растений, пишет Dailyhoro.ru.

2 ноября – убывающая луна в Весах: день подходит для бережной пересадки и рассаживания разросшихся кустов.

3 ноября – убывающая луна в Весах: лучше не беспокоить растения.

4-5 ноября – убывающая луна в Скорпионе, а затем новолуние: только уход за растениями.

6-7 ноября – растущая луна в Стрельце: день подходит для работы с корнями, пересадки цветов, высадки новых растений, проращивания зелени и приобретения новых растений.

8-9 ноября – растущая луна в Козероге: при необходимости можно пересаживать цветы и обрезать разросшиеся ветви.

10-11 ноября – растущая луна в Водолее: день подходит для бережного и внимательного ухода за комнатными растениями.

12 ноября – растущая луна в Рыбах: нежелательно пересаживать и работать с корнями.

13-14 ноября – растущая луна в Рыбах: период для активной работы. Пересаженные в эти дни растения, скорее всего, хорошо и быстро приживутся.

15-16 ноября – растущая луна в Овне: стоит уделить время борьбе с вредителями и болезнями.

17-18 ноября – растущая луна в Тельце: нужно обеспечить растениям правильный уровень света и влажности.

19 ноября – полнолуние: стоит дать растениям отдохнуть.

20-21 ноября – убывающая луна в Близнецах: день подходит для укоренения отростков и высевания семян.

22-24 ноября – убывающая луна в Раке: отлично подходит для пересадки растений и ухода за капризными растениями.

25-26 ноября – убывающая луна во Льве: дни профилактики заболеваний.

27-28 ноября – убывающая луна в Деве: пересаживать нельзя, нужно последить за состоянием почвы.

29-30 ноября – убывающая луна в Весах: отличное время для пересадки, высаживания новых растений, приобретения новых цветов.

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