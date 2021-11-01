Горняк22: Снег, ветер и до -2 градусов ожидается 1 ноября в Алтайском крае

Снег. Ноябрь Фото: Анна Меньшикова

Первый день ноября окажется ненастным – похолодание будет сопровождаться снегопадами и порывистым ветром. К середине недели ожидаются морозы

Днем 1 ноября в Алтайском крае температура воздуха составит -2…+3 градуса. В этот день ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Возможно установление снежного покрова, а на дорогах утром сильная гололедица. Ветер подует западного направления, 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в понедельник тоже будет прохладно – всего около -1…+1 градуса. Пойдет снег, мокрый снег, на дорогах гололёдица. Вероятно установление снежного покрова. Ветер западный, 8-13 м/с.

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