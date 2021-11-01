Горняк22: Проект бюджета Барнаула приняли в первом чтении, несмотря на протест оппозиции

Барнаульская городская дума Фото: Анна Меньшикова

За проект бюджета Барнаула проголосовали только депутаты от фракции «Единая Россия», при этом большинством голосов документ приняли в первом чтении

Депутаты Барнаульской гордумы (БГД) большинством голосов приняли проект бюджета города в первом чтении. Документ поддержали только представители фракции «Единая Россия». Фракции «Справедливая Россия – За правду» и КПРФ проголосовали «против», ЛДПР воздержались от голосования.

Еще не вечер

Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Барнаульской гордуме Оксана Молодых заявила, что проект бюджета ложно-оптимистический, и эсэры его поддержать не могут.

Молодых аргументировала это тем, что базовый вариант прогноза предполагает учет благоприятных внешних условий поддержки хозяйственных субъектов, роста занятости и доходов. Но, заметила Молодых, этого не наблюдается.

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«Приведу пример: прогноз инфляции на 2021 год при принятии бюджета был 3,6%, а ее оценка уже на сегодняшний день 6,5%. И еще не вечер. То есть на выходе получили в два раза больше», – заявила глава эсэров в гордуме.

Руководитель фракции КПРФ в БГД Иван Карпов, комментируя проект документа, заявил, что ежегодно бюджет в абсолютных цифрах увеличивается, но не всегда понятно, увеличивается ли при этом качество жизни.

«Цены на услуги и товары растут, зарплаты в бюджетной сфере необходимо повышать», – Заявил Карпов и добавил, что коммунисты не станут поддерживать бюджет в первом чтении.

Глава фракции ЛДПР в городской думе Алексей Скосырский оказался более лояльным. Он также признал, что бюджет выглядит суммарно прилично, особенно с учетом того, что последние два года край жил в непростых условиях пандемии.

Представитель ЛДПР похвалил работу администрации по нацпроектам, но заметил, что он не увидел в проекте бюджета моменты, предусматривающие поддержку предпринимателей.

«Эта тема в последние годы уходит куда-то в песок», – заявил Скосырский.

Он также пояснил, что у фракции есть ряд замечаний к проекту бюджета и пообещал их подготовить ко второму чтению, однако от поддержки документа в первом чтении либерал-демократы предпочли воздержаться.

Представитель фракции «Единая Россия» Иван Огнев поблагодарил администрацию города за то, что «в столь сложное время» нашлись деньги и заявил, что поддержать проект бюджета чрезвычайно важно.

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Параметры бюджета

Доходы бюджета Барнаула на 2022 год прогнозируются в размере 17,3 млрд рублей. Из них объём налоговых и неналоговых поступлений составит 8,9 млрд рублей.

«Мы надеемся, что ко второму чтению параметры будут скорректированы за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов», – заявила журналистам Галина Буевич, председатель Барнаульской городской думы.

Расходная часть бюджета на 2022 год по предварительным прогнозам ожидается в объёме 18,1 млрд рублей.

«Мы понимаем, что бюджет социально ориентирован. И более 50% – это зарплата, но конечно, основные денежные средства заложены на социальные потребности. Это образование, культура, спорт, льготы. Кроме того, мы заложили повышение минимального размера оплаты труда, которое будет с 1 января 2022 года на 6,4%», – пояснила Буевич.

Проект финансового документа города принят в I чтении со следующими параметрами, говорится на сайте БГД:

– по доходам:

на 2022 год в объеме 17 млрд. 252 млн рублей;

на 2023 год – 17 млрд. 719,6 млн рублей;

на 2024 год – 16 млрд. 487,1 млн рублей;

– по расходам:

на 2022 год в объёме 18 млрд. 136,8 млн рублей;

на 2023 год – 18 млрд. 663,9 млн рублей,

на 2024 год – 17 млрд. 519,7 млн рублей.

– с дефицитом:

на 2022 год в объеме 884,8 млн рублей,

на 2023 год – 944,3 млн рублей,

на 2024 год – 1 032,6 млн рублей.

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