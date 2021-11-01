Горняк22: Алтайские медики получат выплаты за каждого вакцинированного

Вакцина Фото: pixabay.com

Власти решили поддержать медиков, которые борются с распространением коронавируса в Алтайском крае, и ввели дополнительные выплаты для тех, кто вакцинирует людей

Алтайские медики получат дополнительные стимулирующие выплаты за вакцинацию населения от коронавируса. Соответствующий приказ регионального минздрава от 26 октября имеется в распоряжении «Толка».

Согласно документу, выплаты устанавливаются в регионе за период с 27 августа по 31 декабря.

Так, медик, который проводит осмотр перед вакцинацией, получит 55 рублей за одного привитого двухкомпонентной вакциной и 110 рублей, если человеку ставят однокомпонентную вакцину.

Тот, кто непосредственно вводит препарат, получит 30 рублей за вакцинированного двухкомпонентной вакциной и 60 рублей – однокомпонентной.

Также допсредства положены медикам, которые вносят данные о вакцинации в реестр: 15 рублей за вакцинацию двухкомпонентным препаратом и 30 рублей – однокомпонентным.

В ведомстве пояснили, что выплату будут осуществлять вместе с зарплатой.

Кроме того, минздрав определил план вакцинации по медучреждениям, где должны привить 80% населения с учетом переболевших. К примеру, горбольница №11 Барнаула должна за указанный период вакцинировать почти 41 тыс. человек, горбольница №3 – 55,1 тыс., Алейская ЦРБ – 24,4 тыс., Баевская – 5,9 тыс., горбольница №1 Рубцовска 16,1 тыс., горбольница №2 Бийска – 12,5 и др.

Ранее сообщалось, что в Барнауле наблюдается очереди на вакцинацию от коронавируса. При этом они скапливаются не только в пунктах, где ставят прививку без предварительной записи, но и там, где люди записываются заранее.

ТОЛК