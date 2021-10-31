Горняк22: Иномарка влетела в столб после массового ДТП в Барнауле

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Это уже не первая авария в Барнауле за этот день. Ранее на одном из оживленных перекрестков также разбился автомобиль Hyundai Solaris

Вечером 30 октября в Барнауле на улице Малахова произошло массовое ДТП – на участке столкнулись, как минимум, три автомобиля, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, после столкновения один из участников ДТП, автомобиль Hyundai Solaris врезался в столб. О пострадавших не сообщается. Судя по кадрам, легковушка получила серьезные повреждения. Другие участники ДТП пострадали незначительно.

На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС, скорая.

Стоит отметить, что 30 октября в городе наблюдается непогода – дождь, ветер, мокрый снег.

Ранее сообщалось, что днем 30 октября в Барнауле на пересечении улиц Шумакова и Балтийская произошло ДТП – столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Lada.

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