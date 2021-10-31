Горняк22: Барнаульский фармацевт лишилась денег после звонка мошенников

Аптека Фото: Анна Меньшикова

Жительница Барнаула поверила, что ей звонит представитель работодателя, и перечислила ему «недостачу». По данному факту завели дело

29-летняя фармацевт одной из аптек Барнаула потеряла 15 тысяч рублей, доверившись мошенникам, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Провизор пояснила, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что является администратором сети аптек. Он заявил, что в ее филиале обнаружили недостачу в размере 15 тысяч рублей. Девушка поверила и перечислила звонившему свои собственные деньги.

Поняв, что ее обманули, горожанка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жительницу Алтайского края «развели» в Instagram доставщики цветов.

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