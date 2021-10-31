Горняк22: В России детей могут начать прививать от ковида уже в ноябре

Вакцина Фото: pixabay.com

Сейчас в России дети часто распространяют заболевание, а в некоторых случаях тяжело переносят инфекцию. В связи с этим медицинское сообщество намерено начать прививать эту группу населения

Иммунолог Николай Крючков заявил, что вакцину от коронавируса, вероятно, начнут ставить детям уже в следующем месяце, сообщает Глас.ру. Он предположил, что, скорее всего, в России обойдутся без принудительных мер.

По его словам, дети стали тяжелее болеть коронавирусом, поэтому меры нужно принимать в срочном порядке.

Врач добавил, что летом начались клинические испытания вакцины, и сейчас она находится на финальной стадии исследования. Это будет копия взрослой вакцины «Спутник V», отличающаяся лишь дозировкой.

Ранее глава алтайского минздрава Дмитрий Попов заявил, что в регионе с конца сентября ждут поставок вакцины «Спутник V» для детей от 12 до 17 лет. Пока она до региона еще не дошла, но в ведомстве надеются, что это случится в ближайшее время.

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