Горняк22: 40 россиян отравились в четырехзвездочном отеле в Египте

Египет Фото: pixabay.com

Пока неизвестно, чем именно отравились туристы на отдыхе. Однако прокуратура потребовала закрыть отель на неопределенный срок

После отравления 40 россиян четырехзвездный отель в Хургаде закрыли за нарушение норм санитарной безопасности и расселили туристов в другие гостиницы, сообщает ТАСС.

Сейчас четверых обратившихся в больницу с отравлением уже выписали, еще 36 продолжают лечение. Состояние всех заболевших удовлетворительное, стабильное, угрозы жизни нет. Врачи могут отпустить их 1 ноября.

Сейчас местные власти выясняют, только ли россияне пострадали в отеле.

Ранее в Египте российскую туристку насмерть сбил грузовик. Ее муж получил легкие травмы, которые не потребовали госпитализации. Их несовершеннолетняя дочь не пострадала. Семья ехала в автобусе из Хургады в Каир.

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