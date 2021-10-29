Горняк22: В Барнауле проходят рейды против парковок в неположенных местах

Несанкционированные парковки Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Ранее барнаульцы жаловались, что по адресам: улица Островского, 6, 26, 36-40, автомобили паркуются в неположенных для этого местах

В Барнауле прошли рейды по выявлению автомобильных парковок в неположенных местах: тротуарах, газонах и детских площадках, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в Ленинском районе зафиксировали 10 случаев парковки авто на детских и спортивных площадках, а также на зеленых зонах. В рейде приняли участие сотрудники полиции и специалисты районной администрации. В отношении владельцев машин составят протоколы об административном правонарушении.

Еще один рейд прошел в Октябрьском районе. В ходе акции народные дружинники, специалисты административной комиссии района и полицейские выявили пять нарушений. На водителей составили протоколы. В районной администрации отметили, что за подобное нарушение уже привлекли к ответственности 23 человека.

В ГИБДД напомнили, что в граждане могут самостоятельно обращаться в ведомство после выявления незаконных парковок. Такое правонарушение влечет предупреждение или административный штраф. Для граждан он составляет до 3 тысяч рублей, для юридических лиц – до 50 тысяч рублей.

Ранее «Толк» сообщал, что бийские власти нашли оригинальный способ борьбы с «дрифтерами». На участке возле ТЦ «Ривьера», где часто собираются гонщики, появились искусственные препятствия – бетонные полусферы. Их помогли установить предприятия города. При этом такие неровности не помешают парковаться автомобилям.

ТОЛК