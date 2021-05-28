ГОРНЯК22 28.05.2021
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Горняк22: Большунов и Загитова оказались выше Дзюбы в рейтинге доверия

Горняк22
2 часа Ago

Алина Загитова Фото: instagram.com/azagitova

В зимнем рейтинге инфлюенсеров лидером рейтинга был Артем Дзюба, оказавшийся сейчас на восьмом месте. Хабиб Нурмагомедов сохранил за собой пятую строчку

Чемпион мира по скиатлону лыжник Александр Большунов и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняли третье и второе место в рейтинге спортсменов, которым доверяют россияне. Об этом стало известно из исследования Romir. 

Респондентам задавали вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете?» и просили перечислить семь человек в порядке убывания. Варианты ответов не предлагались, выбор делался исходя из их личных предпочтений опрашиваемых.

На первом месте оказалась двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева. Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба занял восьмую строчку. Также в рейтинг попали Хабиб Нурмагомедов, Татьяна Тарасова, Александр Овечкин, Мария Шарапова, Фёдор Емельяненко и Елена Исинбаева.

Ранее «Толк» сообщал, что каноистки из Чили остаются в Барнауле, здесь они будут готовиться к Олимпиаде. Обе спортсменки удачно выступили на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, а одной из них обская вода принесла сразу несколько медалей.

ТОЛК

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