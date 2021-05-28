Горняк22: Фотографии со свадьбы Арианы Гранде набрали миллион лайков за 15 минут

Ариана Гранде и Далтон Гомес Фото: instagram.com/arianagrande

Пара обручились в декабре 2020 года. Впервые они появились вместе на публике в мае того же года в клипе на песню «Stuck with U», которую Ариана записала с Джастином Бибером

Певица Ариана Гранде, которая недавно вышла замуж за агента по элитной недвижимости Далтона Гомеса, выложила в Instagram свадебные фотографии.

На фото певица и её муж позируют в минималистичных нарядах. На девушке белое платье с открытой спиной от Веры Вонг и фата с небольшим бантом, её возлюбленный одет в черный костюм с галстуком.

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За 14 минут публикация набрала более одного миллиона лайков и почти семь тысяч комментариев.

Известно, церемония прошла в родном городе звезды Монтесито. На свою свадьбу певица и ей возлюбленный Далтон Гомес пригласили только самых близких друзей и родственников.

Ранее «Толк» сообщал, что Ариана Гранде тайно вышла замуж за агента по недвижимости. Ариана Гранде и Далтон Гомес познакомились в начале 2020 года, когда певица планировала купить новый особняк и обратилась за помощью в компанию, где работает Гомес.

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