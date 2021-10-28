Горняк22: Астрологи назвали пять знаков, которым повезет в ноябре 2021 года
Удача. Котик Фото: Pexels
Ноябрь 2021-го должен стать довольно благоприятным месяцем в целом. Однако нескольким знакам зодиака особенно повезет, обещают астрологи
Самыми везучими в ноябре будут Овны, Тельцы, Близнецы, Девы и Рыбы, рассказывает Dailyhoro.ru.
Овнам будет везти в карьере и финансовых делах. Представители знака будут ощущать легкость в принятии решений. Руководителей, у которых в команде много людей, ждет особый успех.
Тельцов удача будет прямо-таки преследовать. Даже в сложных ситуациях они смогут сохранить лицо. Кроме того, Тельцы могут надеяться на внеплановые сюрпризы. Чтобы получить больше подарков от вселенной, можно положиться на свою интуицию.
Близнецы в ноябре будут чувствовать себя комфортно и легко. Вокруг них будет буквально аккумулироваться позитивная энергия, которой можно поделиться с окружающими.
Девам звезды готовят творческий прорыв. Много удачи ожидает людей, которые мыслят нестандартно, а также тех, кто готов действовать, а не ждать у моря погоды.
Рыбы могут надеяться на важные события, которые отзовутся в следующие несколько лет. Астрологи советуют представителям этого знака использовать каждый удобный случай и возможность для реализации целей. Можно планировать и загадывать.