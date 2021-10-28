Горняк22: «Что за …ня»: светящийся НЛО сняли в небе над Барнаулом

НЛО над Барнаулом Фото: "Инцидент Барнаул"

На опубликованных в Сети кадрах видно, как над трехэтажкой медленно движется крупная «точка с завихрениями». На другой съемке НЛО с голубоватым оттенком стремительно летит над землей

Неопознанный летающий объект сняли в небе над Барнаулом – кадры публикует популярное сообщество «Инцидент Барнаул».

Утверждается, что съемку сделали ранним утром 28 октября – в объектив попала крупная светящаяся точка «с завихрением» медленно парившая над городской трехэтажкой.

«Что за …ня», – прокомментировал зрелище голос за кадром.

Очевидцы принялись обсуждать увиденное. Один сразу отринул предположение, что это самолет. Другой заявил, что таким образом неизвестные что-то «распрыскивают, травят людей». Версии о внепланетном происхождении НЛО у горожан не возникло.

Съемку сделали также с другого ракурса.

Между тем в соцсетях появилось вполне тривиальное объяснение произошедшему – рано утром с космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18».

Любопытно, что почти год назад барнаульцы тоже стали свидетелями загадочного свечения на небосклоне.

ТОЛК