Горняк22: Какие крупные праздники ждут россиян в июне 2021 года
Пляж. Девушка. Венок Фото: Free-Photos с сайта Pixabay
В июне россиян ожидает традиционный дополнительный выходной и несколько крупных праздников: День защиты детей, День России, праздники медиков и молодежи
Международный день защиты детей – 1 июня
День защиты детей – один из самых старых международных праздников. Его отмечают с 1950 года, рассказывает РИА Новости. Главная «миссия» праздника – напомнить взрослым о правах ребенка: на жизнь, свободу мнения, образование, отдых, защиту от насилия и эксплуатации.
День России – 12 июня
Это один из самых молодых государственных праздников и официальный нерабочий день, уточняет РИА Новости. В День России по традиции по всей стране проходят народные гулянья, концерты, спортивные состязания.
День медика – 20 июня
В третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника, пишет «Календарь событий». Медицинские коллективы: врачи, медсестры, санитары – празднуют это событие, как правило, накануне, в пятницу.
День молодежи – 27 июня
Если дата выпадает на будний день, празднование переносят на выходной, рассказывает «КП». Если в советское время праздник отмечали комсомольскими слетами и рабочими рекордами, то теперь – фестивалями косплея, конкурсами красоты и таланта, квестами, научными семинарами.