Горняк22: В Барнауле на двое суток перекроют улицу Энтузиастов

Стоп. Перекрытие дорог. Знак Фото: jhenning с сайта Pixabay

Коммунальщики призвали автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам на дороге и попросили заранее выбирать маршрут

В Барнауле 28 мая на двое суток перекроют участок улицы Энтузиастов в районе дома №5, сообщает пресс-служба СГК.

На данном участке проехать нельзя будет с 20.00 28 мая до 20.00 30 мая.

Это связано с тем, что коммунальщики будут менять участок теплосети в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Всего в Барнауле в 2021 году планируется заменить более 29 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения.

Ранее сообщалось, что в Барнауле стартует второй этап опрессовки на теплосетях. У части барнаульцев отключили горячую воду.

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