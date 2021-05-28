ГОРНЯК22 28.05.2021
Авто

Горняк22: В Барнауле на двое суток перекроют улицу Энтузиастов

Горняк22
2 часа Ago

Стоп. Перекрытие дорог. Знак Фото: jhenning с сайта Pixabay

Коммунальщики призвали автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам на дороге и попросили заранее выбирать маршрут

В Барнауле 28 мая на двое суток перекроют участок улицы Энтузиастов в районе дома №5, сообщает пресс-служба СГК.

На данном участке проехать нельзя будет с 20.00 28 мая до 20.00 30 мая.

Это связано с тем, что коммунальщики будут менять участок теплосети в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Всего в Барнауле в 2021 году планируется заменить более 29 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения.

Ранее сообщалось, что в Барнауле стартует второй этап опрессовки на теплосетях. У части барнаульцев отключили горячую воду.

ТОЛК

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