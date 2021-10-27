Горняк22: Астрологи спрогнозировали, когда наступят самые опасные дни ноября 2021 года

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Астрологи считают, что опасные дни бывают в каждом месяце, и ноябрь 2021 года не станет исключением. Трудностей подкинет луна, затмение и несколько соединений планет

Растущая луна в созвездии Козерога сделает 8 ноября опасным днем для любой активности – как физической, так и интеллектуальной. Астрологи советуют отказаться от долгих переездов, а также выяснения отношений, ругани и ссор. Несогласие с чьим-то мнением – не повод создавать конфликт, предупреждает Dailyhoro.ru.

Через пару дней, 10 ноября человечество снова ждет трудный денек. Меркурий соединится с Марсом, и эта пара принесет с собой проблемы и опасности. Меркурий и Марс будут срывать дела и заставят многих понервничать. День совсем не подходит для неоправданных рисков.

Затмение в созвездии Тельца 19 ноября будет наименее опасным из всех затмений этого года. Но астрологи все равно отнесли эти сутки к неблагоприятным.

«Это затмение не простит вам ошибок в работе и делах», – предупреждают они.

Потом – перерыв. Опасные дни наступят в конце месяца. 29 ноября Меркурий соединится с солнцем и сделает взрывоопасной сферу чувств и эмоций. Особенно сложно будет творческим людям.

А 30 ноября убывающая луна в Весах приведет к внутренней дисгармонии. Позитив и уравновешенность окажутся в дефиците. Этот день астрологи советуют провести в уединении, не погружаясь в прошлое.

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