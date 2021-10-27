Горняк22: Новые технологии могли стать причиной ЧП в барнаульской новостройке

Мусоргского, 34а Фото: Лира

В ближайшее время рабочие должны приступить к восстановлению поврежденного ураганом фасада на барнаульской новостройке на ул. Мусоргского, 34а

В Барнауле фасад 12-этажной жилой новостройки на ул. Мусоргского, 34а (Южный), который сорвало ураганом в минувшие выходные, обещают скоро восстановить. Напомним, здесь отлетел весь слой штукатурки и частично утеплителя с первого по 12 этажи. Массивные куски фасада попадали в рощу рядом с припаркованными автомобилями. Чудом никто не пострадал.

Последний дом застройщика

В управляющей компании «Южком-Сервис», обслуживающей высотку, «Толку» пояснили, что сейчас части конструкций, которые разлетелись по округе, уже убраны их силами. Но эти работы должен компенсировать застройщик. С ним уже ведутся и переговоры по поводу восстановления поврежденного фасада, которое он должен осуществить за свой счет в рамках гарантийных обязательств.

«Мы разговаривали с застройщиком, он от своих обязательств не отказывается и обещает выполнить необходимые работы. Наша управляющая компания будет осуществлять контроль за тем, как они будут проходить. Пока неизвестно, когда их завершат», пояснил директор УК Валерий Бастрыкин.

Напомним, застройщиком дома выступала компания «Лира» под руководством семьи Беркаевых. Объект был сдан в эксплуатацию в конце 2018 года, то есть ему только исполнилось три года, в то время как гарантийный срок на строительно-монтажные работы истекает через пять лет с начала эксплуатации.

Любопытно, что этот дом стал последним у девелопера. Вскоре после сдачи он решил уйти с первичного рынка Барнаула, продать земли с другими перспективными проектами и основать новый бизнес в Санкт-Петербурге.

Один из руководителей Антон Беркаев пояснил «Толку», что уже не занимается этим направлением, и рассказать подробности не может. Он только пояснил, что восстанавливать фасад скорее всего будет подрядная организация «Экострой», с которой работает «Лира». Какая именно, из десятков организаций с таким названием, не уточнил.

Виноваты «мокрые фасады»

Согласно проектной декларации, дом на Мусоргского, 34а состоит из одного подъезда, 130 квартир и 12 этажей, включая полуподвал с офисами и чердак с техническими помещениями. Каркас сделан из монолитных железобетонных колонн, стен лестнично-лифтового узла и монолитных безбалочных перекрытий. На всех наземных этажах наружные стены выполнены кирпичом (толщина кладки 250 мм).

14 февраля, 16:08

С высотки проблемного застройщика в Новоалтайске отвалился фасад

Облицовочный кирпич с торца здания заменили новым

Кирпич покрывали теплоизоляцией в виде пенополистирольных плит. На них наносили пласт штукатурного фасада, который окрашивали в бежевые коричневые оттенки. Собственно, этот слой краски, штукатурки и частично утеплителя и оторвало сильными порывами ветра.

Пока в компании официально не заявляют, что стало причиной ЧП. Но одна из сотрудниц на условиях анонимности высказала мнение, что виноваты новые технологии. В частности, так называемые «мокрые фасады», состоящие из армирующей сетки, штукатурки, краски. Утеплитель «садится» на специальные дюбеля, сетка на клей. Но этого недостаточно для прочности и долговечности зданий в суровых климатических условиях Сибири.

«Производители стройматериалов и подрядчики, которые выполняют работы по облицовке фасада нам говорят, что срок их службы до 50 лет. А потом может потребоваться ремонт. Но мы видим, что на деле это не так. Три года дому, и все отлетело уже. Теперь, конечно, предстоит восстановить точно такой же фасад. Работы могут занять примерно месяц», – пояснила собеседница.

Ждать других ЧП

К слову сказать, в Барнауле в последнее время стали все чаще применять в новостройках подобные технологии. А это значит, что таких ЧП гипотетически можно ждать в десятках новых высоток. И это чревато множеством негативных последствий.

У жильцов может измениться температура в квартирах, если наружная стена лишится верхних слоев. Если истечет гарантийный срок, им придется делать этот ремонт за свой счет. Также вред может быть нанесен прохожим, припаркованным автомобилям и деревьям, если конструкции будут целиком отрываться и летать по придомовой территории.

Хотя в Барнауле были ЧП и с другими типами фасадов новых зданий. Из-за ненадежного, неправильного или поврежденного крепления, уже много раз падали плитки и куски профлиста.

ТОЛК