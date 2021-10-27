Горняк22: Когда День автомобилиста – 2021 и что подарить водителям на праздник

Автомобиль. Дорога. Трасса Фото: Pexels

День автомобилиста в России – практически народный праздник. Его любят и отмечают не только работники транспорта, но и вообще все обладатели водительских прав

Какого числа День автомобилиста в 2021 году

В 2021 году День автомобилиста (или День шофера) – 31 октября. Дата события каждый год меняется, потому что привязана к календарю, а именно – к последнему воскресенью октября, рассказывает «Календарь событий».

Полное официальное название праздника – День работника автомобильного и городского транспорта, уточняет «КП». С Днем автомобилиста поздравляют не только работников транспортной сферы, но и инструкторов автошкол, и автомехаников, и просто всех водителей.

Что подарить на День автомобилиста

На День автомобилиста можно подарить аксессуары для комфорта в авто (накидки с подогревом, автомобильный холодильник или пылесос, митенки для вождения) или что-то более практичное (навигаторы, коврики, чехлы). Хорошим презентом станет необычная подушка или забавная наклейка на автомобиль. Подойдет автомобильная термокружка, медаль «Лучший водитель» или даже красивый брелок на ключи.

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