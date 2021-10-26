Горняк22: Насильникам спрыгнувшей из окна в Барнауле проститутки дали по семь лет

Суд Фото: телеканал "Толк"

В ходе предварительного следствия обвиняемые своей вины не признали, утверждая, что все происходило по обоюдному согласию

В Барнауле суд вынес приговор 20-летней сутенерше и двум мужчинам, которые жестоко расправились с решившей выйти из «бизнеса» проституткой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Резонансный случай произошел весной 2021 года. Утром 9 апреля прохожие заметили на одной из улиц, как на карнизе окна третьего этажа дома девушка зовет на помощь. Рядом оказались сотрудники транспортной полиции, в руки к которым испуганная горожанка спрыгнула. События попали на видео.

18-летнюю пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести – в момент прыжка она получила множественные переломы ног.

Следователям девушка рассказала, что ее удерживали в квартире, избивали и насиловали в течение нескольких часов знакомая и двое ее приятелей за то, что она захотела бросить занятие проституцией.

В ходе предварительного следствия обвиняемые своей вины не признали, утверждая, что все происходило по обоюдному согласию. Однако суд не счел их версию убедительной.

Всем троим назначили по семь лет лишения свободы в колонии общего режима и выплате компенсации в пользу потерпевшей в размере 500 тысяч с каждого.

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