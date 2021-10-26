Горняк22: Алтайский край вошел в число самых дотируемых регионов России

Обсуждение бюджета Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Среди других получателей крупных трансферов — Дагестан (72,9 млрд), Якутия (51,6 млрд), Камчатский край (41,1 млрд) и Чечня (33,5 млрд)

Алтайский край вошел в число самых дотируемых регионов России, сообщает РБК со ссылкой на данные федерального Минфина.

Так, по итогам 2021 года дотации от федерального бюджета краю составят 29,5 млрд рублей – по этому показателю территория вошла в пятерку лидеров среди всех субъектов.

По последним данным, в краевом бюджете 2021 года доходы от Москвы утверждены в размере около 63,7 млрд рублей. Рост произошел как за счет денег, выделенных на конкретные программы, так и за счет дотаций, напоминает ИА «Банкфакс». По проекту бюджета на 2022 год безвозмездные доходы должны составить 66,3 млрд рублей.

Ранее «Толк» рассказывал о том, какие расходы из бюджета сократят в 2022 году в Алтайском крае.

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