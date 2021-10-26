Горняк22: Последний день бабьего лета до +17 градусов придет в Алтайский край 26 октября

Осень Фото: Виталий Барабаш

Октябрьское потепление подходит к концу в регионе. Уже завтра, 27 октября, в крае снова похолодает, а к концу недели ожидается снег

Погода в Алтайском крае

26 октября ожидается последний теплый день этой осени – дневная температура воздуха составит +12…+17 градусов. В этот день преимущественно без осадков. Ветер подует юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы достигнут 16-21 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

Погода в Барнауле

В краевом центре во вторник ожидается около +12…+14 градусов. Без осадков, ветер юго-западный, 8-13 м/с.

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