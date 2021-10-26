Горняк22: Зачем ходить в баню 26 октября: народные приметы на Иверскую

Баня. Парилка Фото: pexels.com

В этот день на Руси наши предки молились об избавлении от бытовых неурядиц, обязательно ходили в баню, а также наблюдали за погодой

26 октября отмечается народно-христианский праздник «Иверская». По-другому его называют «Банное обиходье», «Злата-онучница», «Злата» и «Иверская икона Божией матери». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 26 октября

В этот день было принято молиться Иверской иконе Божией Матери об избавлении от разных бытовых неурядиц и об утешении в горе. Молящиеся также просили защиты от пожара и об умножении плодородия земли.

26 октября наши предки устраивали банное обиходье. Они жарко топили баню, на полки ставили настои из целебных трав и приводили в парилку людей, которые больны эпилепсией. Считалось, что банный дух, Банник, способен изгнать болезнь.

Обычно Баннику оставляли на ночь воду, веник и мыло, чтобы он мог попариться. Сами же предки старались после полуночи не ходить в баню.

Народные приметы 26 октября

Если солнце на восходе появляется из-за туч, то погода будет очень переменчивой.

Облака быстро бегут по небу с южной стороны – следует ожидать непогоды в ближайшее время.

Петух кукарекает в необычное для него время – погода скоро изменится.

Рано утром петухи запели – скоро станет тепло.

Воробьи в воде плещутся – к дождю.

Утренняя заря серая, без ярких красных тонов, без ветра – к хорошей погоде.

Небо темно-синее, кажется высоким – к вёдру.

Баня. Веник Фото: pexels.com

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ТОЛК