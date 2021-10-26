Горняк22: «Не бьем в колокола»: на Алтае некоторые медики жалуются на снижение зарплаты

Минздрав и профсоюзы Алтая ждут разъяснений по ковидным выплатам медикам Фото: Анна Меньшикова

В профсоюзе работников здравоохранения региона рассказали, что к ним поступают единичные жалобы на зарплату от младшего медперсонала

«Есть некое уменьшение по зарплате врачей в Алтайском крае, согласно последним данным Крайстата, но раз мы не «выпали» за цифры, прописанные в указе президента, то мы пока не бьем в колокола», – рассказала «Толку» глава профсоюза работников здравоохранения Ирина Смирнова.

Она заявила, что к ним поступило несколько обращений от санитаров и уборщиков помещений по поводу снижения заработной платы.

«Речь о суммах в 1 тыс. рублей, в 1,2 тысячи», – рассказала Смирнова.

По ее словам, от врачей и среднего медицинского персонала пока «нет ни одной жалобы».

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Один из врачей медучреждений края на условиях анонимности рассказал «Толку», что медикам больницы, где он работает, «урезали» основной оклад, из которого рассчитываются отпускные. Ууходить в отпуск стало «себе в убыток». Редакция обратилась за разъяснениями в минздрав региона.

Средняя зарплата врачей в регионе за шесть месяцев 2021 года составила 57 662 рублей, сообщает Крайстат.

В городах самая высокая зарплата у барнаульских медиков – 61 476 рублей. На втором месте Славгород со средним доходом врачей в 60 360 рублей, и на третьем Бийск – 58 919 рублей.

Топ среди городов по уровню заработной платы врачей выглядит следующим образом:

Барнаул – 61 476 рублей;

Славгород – 60 360 рублей;

Бийск – 58 919 рублей;

Рубцовск – 58 34 рублей;

Белокуриха – 53 150 рублей;

Алейск – 51 972 рубля;

Новоалтайск – 48 879 рублей;

Яровое – 48 285 рублей;

Заринск – 47 208 рублей.

В других территориях края самая высокая средняя зарплата у врачей в Кулундинском районе (63147).

Если сравнивать данные за аналогичный период 2020 года, то самый незначительный рост зарплаты врачей произошел в Барнауле – от 61 014 до 61 476 рублей в 2021-м. В Яровом, наоборот, медики стали получать меньше на 102 рубля (в 2020 средняя зарплата составила 48 387 рублей, а в 2021-м – 48 285 рублей).

Ранее «Толк» сообщал, что в 2020 году зарплата младшего медперсонала составила 29,6 тыс. рублей, среднего медперсонала – 32,6 тыс. рублей.

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