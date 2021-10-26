Горняк22: Ко дню интерсекс-людей: кто это такие и почему они в опасности

Женщина. Мужчина Фото: Pexels

В календаре общественно значимых дат 26 октября отмечено как День интерсекс-людей — тех, кто родился с половыми признаками, не совпадающими с типично женскими или мужскими

26 октября активисты проводят просветительские мероприятия. Они хотят добиться, чтобы врачи перестали утаивать информацию об интерсексуальности и отказались от вредоносных косметических операций на гениталиях интерсекс-детей. Чтобы общество не пугалось самого слова «интерсекс-люди» и большинство людей знали, что оно означает.

Кто такие интерсекс-люди?

Интерсекс – это не про гендерную самоидентификацию. Так называют людей, рожденных с половыми признаками, не совпадающими с типичным определением мужского или женского тела, объясняют «Такие дела».

Например, мужчина может родиться с маткой, или женщина – без нее. У ребенка, который рос и воспринимал себя как девочка, может начать расти борода. У человека может быть репродуктивная система одного пола, а наружные половые органы – другого, рассказывает «Русская служба BBC». Всего интерсекс-вариаций встречается около 40. К ним относят вариации хромосом, половых желез, гениталий, репродуктивных органов, гормональных уровней, вторичных половых признаков.

Получается, интерсекс-люди – гермафродиты?

Нет. У людей не бывает двух репродуктивных систем или двойного набора гениталий одновременно.

А что с ориентацией?

Младенец. Новорожденный. Ребенок Фото: pixabay.com

У интерсекс-людей бывает любая сексуальная ориентация и гендерная идентичность. Несмотря на созвучие, «интерсекс» – это не про сексуальность.

Сколько всего интерсекс-людей в мире?

Больше, чем кажется. Согласно данным ООН, каждый двухсотый ребенок рождается с интерсекс-вариациями. Эти изменения не всегда заметны при рождении. Некоторые люди узнают о своих особенностях только подростками, некоторые – при попытке забеременеть. А кто-то так и не узнает, что он – интерсекс.

Единственная возможность узнать свой хромосомный пол – сдать тест на кариотип.

И что? Почему они в опасности?

В школе, на работе из-за своих особенностей интерсекс-люди могут подвергаться буллингу, травле и даже насилию, сообщает «Инде». Права интерсекс-людей нарушают даже врачи. Они могут предложить родителям отказаться от такого ребенка, не рассказать правду о состоянии новорожденного или даже провести несогласованную операцию на гениталиях ребенка.

Еще интерсекс-люди могут столкнуться с отказом в медпомощи. Например, если мужчина с маткой придет к гинекологу, ему могут отказать в помощи, потому что он зарегистрирован как мужчина. В США человек умер от вагинального рака, поскольку медицинские центры отказали ему в помощи.

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