Горняк22: В Бийске автомобиль врезался в стену дома после ДТП на перекрестке
Место ДТП Фото: instagram.com/drom_22_biysk
Пострадавших в аварии нет. Сама трехэтажка серьезных повреждений не получила, но звук удара перепугал старушку, которая живет на первом этаже
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло в Бийске днем 24 октября. Об этом сообщает паблик drom_22_biysk.
Авария случилась на перекрестке улиц Горно-Алтайская и 8 Марта.
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По предварительным данным, водитель Toyota Corona проигнорировал знак «Уступи дорогу» и столкнулся с Suzuki SX4. После удара Toyota перелетала через тротуар и врезалась в стену многоквартирного дома.
Пострадавших в результате происшествия нет.
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