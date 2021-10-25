Горняк22: В Бийске автомобиль врезался в стену дома после ДТП на перекрестке

Место ДТП Фото: instagram.com/drom_22_biysk

Пострадавших в аварии нет. Сама трехэтажка серьезных повреждений не получила, но звук удара перепугал старушку, которая живет на первом этаже

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло в Бийске днем 24 октября. Об этом сообщает паблик drom_22_biysk.

Авария случилась на перекрестке улиц Горно-Алтайская и 8 Марта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дром Новости Бийск (@drom_22_biysk)

По предварительным данным, водитель Toyota Corona проигнорировал знак «Уступи дорогу» и столкнулся с Suzuki SX4. После удара Toyota перелетала через тротуар и врезалась в стену многоквартирного дома.

Пострадавших в результате происшествия нет.

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