Горняк22: Алтайский край вошел в топ регионов с наиболее «тяжелой» ситуацией по COVID

Стоп коронавирус Фото: pixabay.com

В Алтайском крае продолжает расти заболеваемость коронавирусом. С каждым днем в регионе фиксируют все больше и больше новых больных

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова внесла Алтайский край в рейтинг топ-14 регионов с наиболее сложной ситуацией по заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю, сообщает «СТОПКОРОНАВИРУС РФ».

Также в списке оказались Астраханская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Свердловская, Ростовская области и др. В связи с этим она призвала россиян, которые планируют поездки в нерабочие дни учитывать «опасность» этих регионов.

Голикова также напомнила россиянам, что защитить себя и близких можно лишь с помощью прививки, которая проводится в России бесплатно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в стране ниже, чем в европейских государствах. По его словам, это связано с «низкой сознательностью россиян».

По его мнению, введенный в стране режим нерабочих дней призван прервать цепочку заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за минувшие сутки вновь выявили рекордное число новых заболевших – 409 человек. Кроме того, рекорд побило и число смертельных исходов.

ТОЛК